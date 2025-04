Eine lebenslange Freundschaft in Bildern: Tina Turner und Peter Lindbergh

×

× Erweitern Tina Turner, Peter Lindbergh „Tina Turner by Peter Lindbergh“, Erwin Bach, TASCHEN Verlag, Hardcover, mit Ausklappseiten, 24 x 32.7 cm, 224 Seiten, 60 Euro

Expand Tina Turner, Peter Lindbergh Foto: Tina with Peter, Paramount Studios, Hollywood, CA, 1996, © 2025 Peter Lindbergh Foundation, Paris

Wow, was für ein Buch! Am 24. Mai kommt ein echtes Kunst-Highlight auf den Markt: „Tina Turner by Peter Lindbergh“. Es ist viel mehr als nur ein Bildband – es ist eine visuelle Liebeserklärung an eine der größten Musiklegenden unserer Zeit, eingefangen von keinem Geringeren als dem legendären Fotografen Peter Lindbergh (1944 – 2019).

Über viele Jahre hinweg hat Lindbergh Tina Turner mit seiner Kamera begleitet – nicht nur bei spektakulären Live-Auftritten, sondern auch hinter der Bühne und in ganz privaten, ruhigen Momenten. Was der Musikerin Tina Turner (1939 – 2023) sehr gut gefiel, wie wir diesem Zitat entnehmen können: „Wir waren Komplizen. Er war bereit, das Unmögliche zu wagen – genau wie ich! Zusammen haben wir Magisches geschaffen!“

Insgesamt sind dabei rund 150 außergewöhnliche Porträts entstanden, die Tina Turner nicht nur als die kraftvolle Performerin zeigen, die sie auf der Bühne war, sondern auch als Mensch – verletzlich, stark, echt. Das Vorwort stammt von Erwin Bach, ihrem langjährigen Partner und Ehemann, der einen ganz persönlichen Einblick in das Leben und Wesen der Sängerin gibt. Die neuste Tina-Veröffentlichung aus dem Hause TASCHEN Verlag ist mehr als nur eine Sammlung beeindruckender Bilder – es ist eine ganz besondere Hommage an eine außergewöhnliche Freundschaft und tiefe Verbundenheit zwischen zwei echten Künstlerseelen. Es feiert nicht nur die Power und Ausstrahlung von Tina Turner, sondern auch das Talent und die Sensibilität von Peter Lindbergh, der mit seiner Kamera immer wieder das Unsichtbare sichtbar gemacht hat. www.taschen.com

× Erweitern Foto: Tina Turner, Deauville, France, 1989, © 2025 Peter Lindbergh Foundation, Paris

Die Buddhistin Tina Turner (26. November 1939 – 24. Mai 2023) war eine wegweisende US-amerikanische Musikerin, die seit den 1960er-Jahren große Erfolge feierte. Sie wurde für viele Queers und Frauen zu einem Vorbild, inspirierte Stars wie Céline Dion und pflegte eine enge Freundschaft mit Cher. Ihren Lebensabend verbrachte sie in der Schweiz, die sie zu ihrer Heimat machte. www.thetinaturner.com

