Im Technikrausch: Bilder von 1963 – 1988

„Rainer Schlegelmilch. Porsche Racing Moments.“, Hardcover, 356 Seiten, in Kunstleder gebunden, mit eingefasstem ChromaLuxe-Aluminiumprint; 34,4 x 40,8 cm, 5,80 kg, mit graviertem Buchständer aus Acryl, „Collector's Edition“ (Nr. 201-962), jeweils nummeriert und signiert von Rainer W. Schlegelmilch, auch erhältlich in zwei Art-Editions (Nr. 1-100 und Nr. 101-200) mit je einem Print, signiert von Rainer W. Schlegelmilch, Gesamtauflage von 962 Exemplaren, 850 Euro

Was 1931 im Ländle ** losging, entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu einer weltweiten Erfolgsgeschichte: Porsche. Autos und Design, Technikliebe und der Rausch der Geschwindigkeit.

Der Kölner TASCHEN Verlag veröffentlicht dieser Tage das Buch „Rainer Schlegelmilch. Porsche Racing Moments.“, das uns mitnimmt auf eine Reise in die Vergangenheit. Die hier versammelten Bilder stammen aus den Jahren 1963 bis 1988, an Klimawandel dachte damals keiner, wohl aber an den Rausch der Geschwindigkeit.