Einzigartige Bildsprache voller Leben

Foto: www.taschen.com Ein Blick in den Berliner Store des TASCHEN Verlags

Beatriz Milhazes

Mitte September erfreut eine Signierstunde mit der großen brasilianischen Künstlerin Beatriz Milhazes in der schmucken Schlüterstraße beim TASCHEN Verlag die Herzen aller Kunstliebhaber*innen.

Nur wenige Gehminuten vom wunderschönen Savignyplatz erfreut schon lange der nicht weniger schöne Store des Kölner TASCHEN Verlags. Am 14. September erfreut das Team dort mit einem ganz besonderen Highlight, mit der Buchpräsentation samt Signierstunde von Beatriz Milhazes.

Die 1960 geborene Malerin, Grafikerin und Collage-Künstlerin ist ein weltweit gefeierter Star der Kunstwelt, ihre Bilder voller folkloristischer Elemente Südamerikas entführen in bunte Welten und sind grafische Kleinode, die die Welt bereichern. Der hier vorgestellte Bildband erkunde „mit über 280 Kunstwerken, einem kunsthistorischen Essay, einer ausführlichen Biografie sowie einem poetischen Wörterbuch alle Schaffensphasen der Künstlerin“, so der Verlag dazu schriftlich via E-Mail. Als Buch ein ganz wunderbares Geschenk an deine (Wahl-)Familie oder an dich selbst!

14.9., Signierstunde mit Beatriz Milhazes, TASCHEN Store, Schlüterstr. 39, U Kurfürstendamm, S Savignyplatz, 18 Uhr, Berlin, www.taschen.com