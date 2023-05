Elliot Page präsentiert sein Buch

×

Anfang Juni erscheint das über 330 Seiten dicke Buch „Pageboy. Meine Geschichte“ des kanadischen Schauspielers Elliot Page, der im Lichte der Öffentlichkeit zu seinem wahren Geschlecht fand.

„Dies ist die Geschichte von jemandem, der sich selbst findet – inmitten von Hindernissen, Scham, Hoffnungslosigkeit und Schmerz. Der daraus auftaucht und auf eine Weise erblüht, die er nie für möglich gehalten hätte“, so der 1987 geborene Schauspieler, bekannt aus „X-Men“, „The Umbrella Academy“ und „Juno“, dazu schriftlich.

Im Juni wird er sein Buch in Köln und Berlin vorstellen. Am 22. Juni in Berlin, im Kino International um 20:30 Uhr und am 23. Juni in Köln, in der Kulturkirche um 19:30 Uhr. Über das Buch verrät der herausgebende Verlag: „In seinem ersten Buch erzählt er endlich seine Wahrheit: vom Aufwachsen in der kanadischen Hafenstadt Halifax, vom Erwachsenwerden im von traditionellen Geschlechterrollen besessenen Hollywood. Von Sex, Liebe, Trauma und fantastisch anmutenden Erfolgen. Pageboy ist die Geschichte eines Lebens, das an den Rand des Abgrunds gedrängt wurde – und eine Feier des Moments, in dem wir, frei von den Erwartungen anderer, mit Trotz, Mut und Freude uns selbst entgegentreten. Ein Buch von aufwühlender Schönheit und politischer Schlagkraft.“ Ein wichtiges Buch, das vielen Mut machen wird und für extrem notwendige trans* Sichtbarkeit sorgt! elliotpagebook.com, www.fischerverlage.de