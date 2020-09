× Erweitern Foto: EDEL BOOKS Eloy de Jong

In den 1990ern trug man gerne Mittelscheitel, Eloy sang bei Caught in the Act bei Hits wie „Baby Come Back“, „Don't Walk Away“und „Love Is Everywhere“

Er war in den 1990ern mit der Boyband Caught in the Act erfolgreich, seit einigen Jahren ist er als Schlagerbarde äußerst populär. Jetzt erschien sein autobiografisches Buch „Egal was andere sagen“ bei EDEL BOOKS.

Der Schlagersänger aus Holland sorgt für schwule Sichtbarkeit in all den Schlager-TV-Sendungen und im Radio.

Eloy de Jong „Es ist egal, wen ihr liebt ...“

In dem Buch erfahren wir – auch bebildert – Einzelheiten aus seinem Leben als Teenager-Idol, aus seiner Liebesbeziehung zu Boyzone-Sänger Stephen Gately und seinem jetzigen Glück mit seiner Regenbogenfamilie.

„Ich habe viel erlebt in meinem Leben, zum Glück sehr viele Höhen, aber auch ganz viele Tiefen. Ich bin jetzt Mitte 40, bin vor einigen Jahren Vater geworden und habe Jahre gebraucht, um alles zu verarbeiten. Ich bin jetzt in einer Phase in meinem Leben angekommen, wo es einfach passt, zurückzublicken. Außerdem war mir wichtig zu zeigen, dass wir alle unsere Herausforderungen im Leben haben, und dass auch bei Künstlern nicht immer nur Glitzer und Glamour ist.“

