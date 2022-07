RedHot: Erotik für 2023

Rothaarige Kerle erotisch und künstlerisch inszeniert von Red-Hot-Mastermind Thomas Knights und anderen Fotografen, etwa Lior Horesh. Ende Oktober soll der Vertrieb des brandneuen Kalenders von Red Hot für 2023 losgehen. Du kannst das Projekt auch auf Kickstarter unterstützen!

Das Portal Kickstarter verbindet Projektgründer mit Unterstützern wie dir, du kannst also direkt mithelfen, dass schwule Kunst für schwule Sichtbarkeit entsteht. Und zwar hier.

„Auf der ganzen Welt fotografiert, verbinden wir die heißesten Ginger der Welt mit talentierten Fotografen, von denen jeder eine klare Vorstellung von unserer Ästhetik hat, und stellen sicher, dass sich der Kalender frisch und aufregend anfühlt“, so Thomas Knights. „Dieser erste weltweite Kalender vermittelt ein gehobenes Magazin-Feeling mit männlichen Kunstakten, die im Freien in der Natur aufgenommen wurden. Denk an Sports Illustrated, an Pirelli, das ist eine neue Vision für den Kalender, anders als alles, was wir zuvor gemacht haben.“ Wir mögen das! www.redhot100.com