Geballtes Wissen

Expand Das Buch soll am 12. September erscheinen

„The Book. Der ultimative Wegweiser zum Wiederaufbau einer Zivilisation“ – Was für ein Buchtitel. Ist das etwa verschwurbeltes Zeug? Nein: Kunst. Und eben Wissen, denn das Buch sei „für alle Wissbegierigen, Neugierigen und Pionier*innen“, die denken, es sei bald vorbei mit der Zivilisation.

Dank des Kollektivs Hungry Minds, Künstler*innen, Wissenschaftler*innen, Architekt*innen und Designer*innen aus der ganzen Welt, bekommen wir alle nun ein Buch, das zeigt, was und wie und wann so alles entwickelt wurde. Und das all den Preppern, gemeint sind Menschen, die sich ganz individuell auf etwaige Katastrophen vorbereiten, einen „Bauplan für den Wiederaufbau einer Zivilisation“ gibt. Wer sich nicht verrückt machen lassen will, der hat hier aber eben auch einfach die Geschichte der Zivilisation (in Auszügen). „Vom ersten Holzpflug über die Dampfmaschine bis hin zu ausgeklügelten Mikrochips. Die eindrucksvollen, handgezeichneten Illustrationen entführen in faszinierende, fremde Welten und zu vergangenen Gesellschaften. Neben der Wissensvermittlung spricht das Buch auch die kreative Seite seiner Leser*innen an und inspiriert dazu, die Grenzen unseres menschlichen Geistes zu erweitern und über das Leben, das wir kennen, hinauszudenken, um Neues zu erschaffen“, wird dazu vorab verraten. „In 23 Kapiteln zollt der extragroße Band den Erfindungen Tribut, die die Menschheit zu der gemacht haben, die sie heute ist. Er nimmt seine Leser*innen mit auf eine abenteuerliche Reise durch die Geschichte menschlicher Errungenschaften“ – und das wirklich reich bebildert und edel aufgemacht. Insofern ist „The Book“ ein schönes und mit Wissen gefülltes, 400 Seiten starkes Buch, das sich gut auf dem Wohnzimmertisch oder im Badezimmer macht, wenn #mensch aufm Klo lesen will.

