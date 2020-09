Gerrad Bohl: „Die Geschichte ist autobiografisch“

× Erweitern Foto: S. Fazel Gerrad Bohl

Schon vor einigen Jahren arbeiteten wir mit Gerrad Bohl zusammen, damals war er als Model Thema in unseren Magazinen und auf Social Media. Jetzt hat er ein Buch geschrieben.

Ist es dein erstes Buch?

Ja, das ist mein erstes Buch. Ich arbeite derzeit an meinem zweiten Buch, das die Fortsetzung von „Goode Oliver Dooley and the Palace of Keepers“ ist.

Worum geht es?

Die Geschichte handelt von einem kleinen Jungen, Goode Oliver Dooley, der zum Tode verurteilt und aus einem Königreich verbannt wurde, dessen Erbe er ist. Durch eine Reihe mysteriöser Ereignisse gewinnt er einen Platz in einem königlichen Gartenwettbewerb und sichert sich einen Platz als königlicher Gärtner in einem verborgenen Königreich. Hier findet er zum ersten Mal Freunde und entdeckt eine verzauberte Welt von unglaublicher Schönheit und Abenteuer. Aber derjenige, der ihn ursprünglich verbannt hat, ist immer noch entschlossen, Goode Oliver Dooleys Leben zu beenden, und es entstehen schwerwiegende Gefahren. Die Geschichte ist autobiografisch, wird aber auf eine Weise geteilt, die mit Symbolik und Fantasie überlagert ist. Als ich mich daran machte, die Geschichte zu schreiben, wollte ich einige Ziele erreichen: Erstens, eine Welt zu schaffen, in der ich ein Teil meiner wildesten Träume sein wollte. Zweitens, um das Bewusstsein für Dinge zu schärfen, die mich persönlich berühren, wie Selbstmordgedanken und die Pflege der Natur, insbesondere der Bienen.

Das Buch ist für alle Altersgruppen geeignet.

Als ich anfing, diese Geschichte zu schreiben, hatte ich keine Zielgruppe im Sinn, sondern nur aus der Absicht heraus, etwas Lustiges und Magisches zu erschaffen – etwas, das mir das Gefühl gab, gut zu schreiben. Tatsächlich hätte ich nicht gedacht, dass es veröffentlicht wird, das war nicht meine ursprüngliche Absicht, als ich anfing. Ich dachte, dass vielleicht meine Neffen und andere Familienmitglieder es gerne lesen würden. Dann, als ich die Geschichte weiterentwickelte, las ein enger Freund sie und sagte, ich sollte ernsthaft darüber nachdenken, sie zu veröffentlichen. Ich habe mein Glück bei Pegasus Publishers in Cambridge, Großbritannien, versucht und sie haben mir einen Vertrag angeboten, was völlig unerwartet war. Aufgrund dessen ist das Buch überall erhältlich: Waterstones, Barnes & Noble, WH Smith, Foyles, Books A Million, Book Depository, Amazon und mehr. Anfangs hatte ich weder ein großes Ziel für das Buch noch ein Publikum im Sinn, ich wollte nur Spaß daran haben, es zu schreiben. Ich denke, wenn ein Autor aus dem Herzen schreibt und etwas schafft, das wirklich aus diesem Raum stammt, offenbart sich das Zielpublikum dabei. Zumindest ist mir das mit dieser Geschichte passiert. Ich denke, dass Menschen jeden Alters sich vielleicht auf einige Aspekte der Geschichte beziehen oder sie genießen können. Das ist sowieso meine Hoffnung.

Wie wirkt sich Corona bisher auf dein Leben aus?

Ich hatte das große Glück, dass die Pandemie nur minimale negative Auswirkungen auf mein Leben hatte. Das Einzige, was aufgrund der Pandemie verlangsamt wurde, war das Signieren von Büchern in Buchhandlungen und dergleichen. Viele Orte erlauben immer noch keine Versammlungen, daher werden Buchsignierungen vorerst verschoben. Aber im Vergleich zu Millionen, die durch diese Pandemie hart getroffen wurden, hatte ich das große Glück, dass mein tägliches Leben weitgehend unverändert geblieben ist.

Wärst du ein Schriftsteller ohne die Pandemie?

Absolut. Ich habe 2017, drei Jahre vor der Pandemie, angefangen, Goode Oliver Dooley und den Palace of Keepers zu schreiben. Schreiben war für mich immer therapeutisch. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, Gedichte zu verfassen, und seitdem schreibe ich gerne weiter, aber bis vor kurzem hatte ich mich nie dazu verpflichtet, ein Buch zu machen. Eines Abends setzte ich mich mit einer engen Freundin bei einem Eis zusammen und sagte ihr, dass ich ein Buch schreiben wollte. Sie fragte mich, worum es gehen würde. Ich sagte ihr, ich hätte keine Ahnung, aber ich wollte einen Ort schaffen, an dem ich gerne wäre und an dem ich mich zu Hause fühlen könnte.

