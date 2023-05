× Erweitern Foto: Niv Shank „Bastihan“ Ghislain Pascal „BOYS! BOYS! BOYS!“ Mehr Bilder aus der Serie gibt es hier: attrayler.co/project/bastihan

Gerade ist dieser prächtige, über 200 Seiten starke Bildband mit Texten von Ghislain Pascal sowie 108 Farb- und 33 S/W-Abbildungen von über 60 queeren und schwulen Fotografen aus aller Welt erschienen.

Es ist nach den Büchern von 2019 und 2020 der dritte Bildband, der sich der „Verbreitung von queerer und schwuler Fotografie“ annimmt und dessen Verkaufserlöse zum Teil an Organisationen, die die queere Community unterstützen und HIV und AIDS bekämpfen, geht.

Herausgeber ist der Franzose Ghislain Pascal, Mitgründer der renommierten Little Black Gallery in London und begeisterter Sammler schwuler Kunst. Mitbeteiligt an der 2023er-Ausgabe von „BOYS! BOYS! BOYS!“ sind unter anderem Künstler wie Paul McDonald, Hannes van der Merwe, Jordan River Michaels, Charles Moriarty, Ahmad Naser Eldein, Jacopo Paglione, Juan Antonio Papagni Meca, Bert Van Pelt, Sebastian Perinotti und Alessandro Pollio. Großartige und erotische Kunst, auch aus Ländern, in denen die LGBTIQ*-Community unterdrückt oder gar verfolgt wird, gesellschaftlich geächtet ist oder nicht akzeptiert wird, etwa aus China, Indien, dem Iran, aus Polen oder sogar Russland. „BOYS! BOYS! BOYS!“ gibt es unter anderem bei Eisenherz in Berlin und im gut sortierten Buchhandel.

„BOYS! BOYS! BOYS!“, herausgegeben von Ghislain Pascal, Texte von Ghislain Pascal, gestaltet von Studio Kunze, Festeinband, 20x24 cm, 208 Seiten, 108 Farb- und 33 S/W-Abbildungen, Englisch, ISBN 978-3-96900-114-1, 48 Euro, www.kehrerverlag.com, boysboysboys.org