Gökhan Göksen: „Quittenbäume"

Ein Buch über die Liebe, ein queeres Buch, das ganz wunderbar unterhält.

„Wir wissen nicht, wann es passiert, doch wenn die Liebe uns trifft, sind wir am Zug, die Wahrheit auszusprechen“. In seinem Roman „Quittenbäume“ erzählt Gökhan Göksen, geboren 1978 in Hamburg, die Geschichte von Matthias, einem Jungen, der seine erste Liebe verliert.

Seine sonst so sichere Welt, bestehend aus einer intakten Familie, einem schönen Zuhause, guten Schulnoten, gerät ins Wanken. Noch bevor er das Abitur erreicht, verliert er den Glauben daran, dass das Leben schön sein kann. Doch in einer Freistunde auf dem Schulhof lächelt ihn das Glück an und er versucht es festzuhalten. Eine anrührende Geschichte über die Liebe, die so uneindeutig sein kann, beginnt ... Der Autor Gökhan Göksen lebt in Zürich, tanzt, malt Bilder und fotografiert. „Quittenbäume“ ist sein erster Roman, ein gelungenes Debüt auf neuem Terrain! sixthkyu.com