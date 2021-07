Hape Kerkeling: „Meine Katzen, andere Katzen und ich“

× Erweitern Foto: M. Rädel Katze

Hape Kerkeling „Frei nach den Beatles ist alles, was Sie im Leben brauchen, Liebe und eine Katze“

Deutschlands beliebtester Moderator, Autor, Schauspieler und Comedian veröffentlichte unlängst sein neues Buch, in dem er sich, die Überschrift und der Buchtitel verraten es, den Stubentigern widmet.

„Ich vergöttere Samtpfoten. Still bete ich sie an. Der geborene Katzenpapa bin ich. Katzen sind meine heimliche Religion. Wo auch immer auf der Welt ich stehe, schlummere oder gehe, Katzen laufen, schnurren, kuscheln oder fliegen auf mich zu, hinter mir her oder an mich ran. Und bei mir liegen sie immer goldrichtig“, so Hape Kerkeling in seinem neuen Buch „Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich“, eine Liebeserklärung an die schnurrenden Tyrannen, gespickt mit autobiografischen Anekdoten.

Es ist natürlich nicht sein erstes Werk: „Ich bin dann mal weg“, sein lesenswertes Buch über seine Pilgerreise auf dem Jakobsweg zum Beispiel war ein beispielloser Erfolg, auch seine Kindheitserinnerungen „Der Junge muss an die frische Luft“ erreichten Millionen. Der mit dem Adolf-Grimme-Preis und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Entertainer, Moderator, Kabarettist und Autor weiß eben, wie man auch ernste Thematiken in wunderbar lesbare und unterhaltende Geschichten ganz nah am Leben einbettet. Und Katzen gehören dazu!

„Mein allererstes Referat in der Sexta im Fach Biologie am Marie-Curie-Gymnasium in Recklinghausen beschäftigte sich mit dem Thema Hauskatzen. Wie sie so sind, wo sie herkommen, was sie so können, im Allgemeinen und überhaupt.“

Hape Kerkeling, geboren 1964 in Nordrhein-Westfalen, arbeitet seit 1984 beim TV, berühmt wurde der Sprachbegabte einst als Comedian mit der Rolle „Hannilein“. Seitdem folgten populäre Programme, Bücher, der Horst-Schlämmer-Kult, Charthits wie „Hurz!“, seine Andrea-Berg-Hommage Uschi Blum, Kinoerfolge und Fernseh-Highlights wie „Total Normal“, „Kein Pardon“, „Hape trifft“, „Club Las Piranjas“, „Der Junge muss an die frische Luft“ und natürlich die legendäre Nummer als Königin Beatrix. Was Hape macht, wird zu Gold.

Am 26. August wird Hape Kerkeling das Buch „Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich“ um 20:30 Uhr in Tübingen im Rahmen des „Tübinger Sommernachtskino“-Open-Air präsentieren. www.piper.de/hapekerkelingtuebingen, www.hapekerkeling.de