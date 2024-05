Harald Glööckler: „Also habe ich beschlossen, zum Angriff überzugehen“

×

Er ist einer DER Promis, die wir in Deutschland haben, die auch im Ausland beachtet werden. Und einer der wohl umtriebigsten Queers, die auch das Herz der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft erwärmen konnten.

Harald Glööckler unterhält, verzaubert mit seiner Mode und tut Gutes. Und er schreibt Bücher. Im Juni stellt er das Neuste vor. Und zwar am 7. Juni, dem Erscheinungstag ab 14 Uhr (Signierstunden bis 17 Uhr) auf der Kulturbühne im Kulturkaufhaus Dussmann, die richtige Buchvorstellung mit Caroline Rosales ist dann ab 20 Uhr ebenfalls im Kulturkaufhaus Dussmann (Friedrichstraße. 90) in Berlin.

Vorab ließ er uns via E-Mail eine Passage aus seiner neuen Autobiografie „Desaströös bis POMPÖÖS“, aus dem Kapitel „Schönheitsideale“ schriftlich zukommen: „Das ganze Leben ist Veränderung. Es ist kein langsam fließender, gleichmäßiger Fluss. Es ist ein ständiges Auf und Ab. Alles ist in Bewegung, nichts bleibt, wie es ist. Nicht nur unsere Umwelt verändert sich unentwegt, auch wir erneuern uns ständig. Mit sechsundvierzig Jahren war ich an einem Punkt angelangt, an dem ich gravierende Veränderungen an meinem Körper wahrgenommen habe. Dass sich der Körper mit den Jahren verändert, ist keine Frage. Aber deshalb muss man sich dieser Tatsache trotzdem nicht beugen. Ich war wieder einmal bereit für eine Erneuerung. Die Seele und der Körper sollen eins sein. Aber sie waren es nicht mehr. In solchen Situationen des Lebens gibt es immer zwei Möglichkeiten. Einmal kann man die Situation akzeptieren und resignieren. Man kann aber auch etwas unternehmen. Und etwas zu unternehmen war in meinem Fall eine unbedingte Notwendigkeit. Als ich beobachtet habe, wie meine Mutter innerhalb eines Jahres um gefühlte 80 Jahre alterte, habe ich mir im Alter von 13 Jahren geschworen, dass ich solch einen körperlichen Verfall bei mir nicht hinnehmen werde. Also habe ich beschlossen, zum Angriff überzugehen.“ Das Buch dreht sich freilich nicht nur um sein Äußeres oder seine Arbeit als Designer und Blogger, es erzählt auch von seiner schweren, seiner „desaströösen Kindheit“. Es ist ein persönlicher Rückblick auf ein halbes Jahrhundert Leben in seiner bewegendsten Form. www.haraldgloeoeckler.vip

