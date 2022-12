Die ikonische Fotografie des Helmut Newton

× Erweitern Foto: Helmut Newton, BiBA Catalogue, 1968, © Helmut Newton Foundation, Berlin

HelmutNewton

Seit Anfang Dezember und noch bis in den Mai 2023 hinein ist in der Helmut Newton Stiftung in Berlin – am verruchten Bahnhof Zoo – die Ausstellung „Helmut Newton. Brands“ zu sehen.

Über 200 Fotografien, darunter viele unbekannte Motive aus seinen Projekten mit international renommierten Marken. Und beim Kölner Verlag TASCHEN erscheint ein prächtiger Bildband „Helmut Newton. A Gun for Hire“.

Helmut Newton, am 31.10.1920 als Helmut Neustädter in Berlin geboren, am 23.1.2004 in Los Angeles verstorben, war einer der wichtigsten Fotografen des 20. Jahrhunderts. Von ihm in Szene gesetzt wurden Weltstars wie Salvador Dalí, Andy Warhol, David Lynch und Isabella Rossellini sowie David Bowie. Alice Schwarzer griff ihn zeitlebens an wegen unter anderem wegen Sexismus, bekannt wurde er durch seine Arbeit für das Magazin VOGUE.

TASCHEN: „Helmut Newton. A Gun for Hire“, Helmut Newton, June Newton, Matthias Harder, Hardcover, 23 x 30,5 cm, 1,85 kg, 240 Seiten, taschen.com, Ausstellung „Helmut Newton. Brands“, Helmut Newton Stiftung, Berlin, 3.12.2022 – 14.5.2023, helmut-newton-foundation.org