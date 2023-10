Helmut und June Newtons „us and them“

× Erweitern Bilder: www.taschen.com Eine 55-jährige Lebens- und Liebesgeschichte als Bildband

June und Helmut Newton „us and them“ TASCHEN: „Helmut Newton & Alice Springs. us and them“, Matthias Harder, Hardcover, 14 x 19.5 cm, 0 kg, 192 Seiten

Was für ein Buch! Nicht nur, dass es eine ganze Reihe von Weltstars vereint, Rupert Everett zum Beispiel, Karl Lagerfeld und auch David Hockney sowie Yves Saint Laurent und Thierry Mugler. Es ist auch eine ganz wunderbare künstlerische Umsetzung der beiden Künstler*innen June und Helmut Newton.

Der Kölner TASCHEN Verlag veröffentlicht dieses Jahr diesen Bildband, der Betrachtenden viele noch nie zuvor gesehenen Bilder präsentiert. Schriftlich verrät der Verlag über dieses wunderbare Buch: „Helmut Newton und Alice Springs (alias June Newton) veröffentlichten erstmals 1998 eine Sammlung intimer Selbstporträts und Fotografien voneinander. Ergänzt durch Aufnahmen von Freunden und Prominenten enthüllt das Buch die faszinierende Melange von Leben und Werk der beiden Künstler. Diese fotografische Liebesgeschichte führt ihre Betrachter durch 55 Jahre der Zusammenarbeit und Partnerschaft von June und Helmut Newton. Es ist die Chronik ihres gemeinsamen Lebens, die sie 1998 erstmals mit ihrem legendärem Gemeinschaftsprojekt us and them – sowohl als Ausstellung als auch in Buchform – öffentlich dokumentierten.“

Das prächtige Buch ist in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil, „us“, vereint persönliche Porträts der Künstler*innen voneinander sowie Selbstporträts. Teilweise intime und auch mal lustige Bilder abseits der Jetset-Welt. Diese steht dann im zweiten Teil, „them“, im Fokus. Hier sehen wir ungewöhnliche und legendäre Bilder oben bereits genannter Stars und vieler anderer prominenter Freund*innen des Paares, etwa Catherine Deneuve und Jane Birkin. Ein außergewöhnliches Buch, ein außergewöhnliches Geschenk an die Wahlfamilie oder an sich selbst. www.taschen.com