Himmlisch, göttlich, schwul

Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild, der Mensch schafft seine Vorstellung von Göttlichkeit und körperlicher Perfektion in seiner Fantasie. Und damit auch seine Kunst.

Der prächtige Bildband „Unholy – An Almost Complete Hagiography of Gay Saints“ (ISBN 978-3-95985-713-0) von F. G. Borghi ist ein wahrlich pralles Geschenk für deine Lieben oder an dich selbst. Muskulöse junge Männer, erotisch ikonisiert.