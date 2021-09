Sexy Grüße aus Pöllau!

× Erweitern Foto: C. Wiener Jungbauernkalender

Hier entstehen gerade Fotos für den 2022er-„Jungbauernkalender“, der auch in Deutschland bundesweit für bäuerliche Erotik sorgen wird. Seit Jahren ein Kalenderklassiker aus der wunderschönen Alpenregion Österreichs, der durchaus unterhaltsam das Thema Landwirtschaft in den Fokus rückt. Gerade von Fotograf Chris Wiener in Szene gesetzt wird auf den hier zu sehenden Bildern Jungbauer Michael.

Foto: C. Wiener

Die sexy Kunst entsteht auf dem Milchviehbetrieb der Familie Paar in Pöllau – nicht nur den Kühen hat es gefallen, auch Jungbauer Michael hatte Spaß … jungbauernkalender.at