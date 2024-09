Drei für DICH

× Erweitern Foto: RandyBlue / Salzgeber Buchverlage

Gleich drei Aktkalender buhlen hier um deine Gunst. Beginnen wollen wir mit „Randy Blue 2025“ (ISBN 978-3-95985-691-1), der die Stars des gleichnamigen Labels extrem sexy präsentiert. Von Bart bis Twink ist hier alles dabei!

Weiter geht es mit den recht jungen Burschen aus dem „Nothing to Hide 2025“-Kalender (ISBN 978-3-95985-705-5), die mit unschuldigem Blick alles zeigen ... Und dann wäre da noch „Young Men in Nature 2025“ (ISBN 978-3-95985-706-2), wie auch „Nothing to Hide“ von dem großartigen Phil Dlab. Seine beiden Kalender für das kommende Jahr sind bei aller Erotik Kunst, für die #mensch sich nicht zu schämen braucht. www.bruno-books.com

× Erweitern Foto: Phil Dlab / Salzgeber Buchverlage „Nothing to Hide 2025“

× Erweitern Foto: Phil Dlab / Salzgeber Buchverlage „Young Men in Nature 2025“

