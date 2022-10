„TUNTEN TOAST“ aus dem Bayerischen Wald

Sein Werk „TUNTEN TOAST“ sei alles, nur kein anständiges Kochbuch, so Uwe Krauser (geboren 1971 in Köln), sein TV-Auftritt mit dem Buch ist unser Video des Tages.

„Der bitterböse und nicht ganz ernstzunehmende Kochroman, als mein fünftes Buch im Kampenwand-Verlag erschienen, erzählt die chaotische Geschichte zweier Männer, die ohne Geld und Verstand im sonnigen Spanien ein reines Gay-Hotel eröffneten und dort die unglaublichsten Dinge erleben mussten“, so der Queer via E-Mail an uns.