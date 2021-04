Künstler und Autoren gesucht

× Erweitern Foto: M. Rädel CSD Hund schwul süß

Das jährlich erscheinende Buchprojekt „Mein schwules Auge“ soll auch 2021 wieder für Lese- und Bildgenuss sorgen. Da seit über einem Jahr vieles pandemiebedingt nur unter freiem Himmel stattfindet, ist das Thema dieses Jahr dann auch „Outdoors“.

Foto: M. Rädel Vadim Romanov Pornostar Vadim Romanov etwa ist gerne am Strand unterwegs ...

„Nach drei sehr themenbezogenen Ausgaben zur Tom of Finland Foundation, Berlin seit dem Mauerfall und Body Issues im ersten Pandemiejahr möchten wir diesmal mit dem Thema ,Outdoors' nur einen sehr lockeren Rahmen vorgeben“, so die beiden Herausgeber Rinaldo Hopf und Fedya Ili in einer E-Mail an unseren Verlag über das kommende Buchprojekt, das im Oktober 2021 im konkursbuch Verlag Claudia Gehrke erscheinen soll. Kreative Queers, die gerne schreiben oder fotografieren, können ihre Werke ** nun einreichen. „Der gemeinsame Nenner sollte die Auseinandersetzung mit schwuler Erotik und Sexualität sein. Ob dies explizit pornografisch oder eher ästhetisch, ob politisch, satirisch oder poetisch geschieht, ist jedem Einzelnen überlassen“.

Foto: S. Williams, The Ballery Rinaldo Hopf, EVA & ADELE und Fedya Ili

Rinaldo Hopf: „Leider müssen wir uns immer noch mit der Pandemie und deren Folgen und Verlusten befassen, die für uns Schwule womöglich noch einschneidender sind als für die Allgemeinheit. Wir denken, dass alle von Isolation und dem fortwährenden Eingesperrtsein Zuhause erschöpft sind und möchten Euch einladen, wieder nach draußen zugehen und das Leben zu feiern – wenn immer noch nicht in der Realität, dann doch wenigstens in der Fantasie und Erinnerung.“ An was für Themen kann man dabei denken? Zum Beispiel an (schwulen) Spaß in der Sommerhitze, in Parks oder beim Wandern. Natürlich kann man auch Erotik einarbeiten: Sportswear, Cruising, FKK aber auch Sex am Strand und beim Reisen ...

Hier kannst du bis zum 30. Juni deine Kunst einreichen: www.mygayeye.com/opencall

** Für Essays, Gedichte oder Kurzgeschichten gilt: Textlänge bitte maximal 10.000 Zeichen inklusive Leerzeichen, bitte als doc oder docx einreichen, Bilder sollten 20x15 cm / 8x6 in sein (oder 20x30 cm / 8x12 cm für Doppelseiten) bei 300 dpi, PSD, TIFF oder JPG sowie CMYK