KULT: „Flash Gordon – Der Untergang von Ming“

Ab 1934 begeisterte Zeichner und Autor Alex Raymond (2. Oktober 1909 – 6. September 1956) mit seinen Comics über den Superhelden weltweit eine große und bis heute wachsenden Fan-Gemeinschaft.

Schon in den 1930ern gab es fürs Kino produzierte Kurzfilme (Serials), 1980 wurde der Superheld dann sogar ganz pompös für die Kinoleinwand inszeniert, den Soundtrack dazu stellten die queeren Rock-Popper von Queen. Mit „Flash Gordon – Der Untergang von Ming“ erscheint nun eine weitere aufwendige und hochwertige Comicsammlung (die Originale waren in Zeitungen zu finden) als gebundenes Buch.

Der muskulöse Aalglatte mit blonder Tolle setzt sich hier einmal mehr für das Gute ein – und rettet seine Mitstreiter*innen auch vor gefährlichen Monstern. Zusammen mit seiner Gefährtin Dale Arden und dem genialen Wissenschaftler Dr. Zarkov macht sich der Starke auf, um gegen Ming, den Unbarmherzigen, zu kämpfen. Einmal mehr kehrt das Trio zurück auf den Planeten Mongo …

Die hier versammelten Comics erschienen erstmals zwischen Januar 1941 bis August 1944 und waren die letzten, die Erfinder Alex Raymond selbst zeichnete, bevor er an seinen Kollegen Austin Briggs übergab. Dessen Einstand, die ersten 15 Sonntagsseiten, erscheinen in diesem Band als Bonus. Beim Lesen wird schnell klar, wie groß der Einfluss dieser kultigen Science-Fiction auf spätere Erzählwelten wie „Dune“, „Masters of the Universe“, „Captain Future“ und „Star Wars“ ist. Große Kunst und ein tolles – auch heute noch – spannendes Zeitzeugnis. www.hannibal-verlag.de