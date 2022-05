Liebe, Lust und Diskussionen

× Erweitern Foto: istockphoto.com/Demkat Schwules Paar

Ankha Haucke: „Soforthilfe für die Paarbeziehung. Die häufigsten Probleme und wie man mit ihnen umgeht“

Menschen streben nach Beziehungen. Ausgenommen überzeugter Einsiedler*innen braucht man den Austausch mit anderen. Und die meisten suchen (viele finden) ihr Glück in einer Beziehung.

Da gibt es die unterschiedlichsten Modelle: klassisch monogam, polygam oder oder ... Wichtig ist aber immer Ehrlichkeit in jeder Beziehung. Zu sagen, man führe eine monogame Beziehung, dann aber den D*del in die Webcam zu halten ist unfair gegenüber deinem/deiner Partner*in und wird auch bei dir für Gewissensbissen sorgen.

„Was machst du da?“ „Ach, nix …“ oder auch „Wer schreibt dir denn so fleißig auf WhatsApp?“ „Ööööhm, Mama“ – Notlügen, die noch für viel Stress sorgen werden, wenn die Wahrheit ans Licht oder der Po aufs Handydisplay kommt.

Foto: ralfbaumgarten.de Paartherapeutin Ankha Haucke arbeitet in eigener Praxis in Köln

Es gibt aber auch freilich ganz andere Paarprobleme: Der/die eine misst der Ernährung einen sehr hohen Stellenwert zu und rennt einmal am Tag in den Bioladen, der andere isst gerne Brot und das auch mal vom Backshop. Oder die liebe Familie. Meist achtet sie nur auf das Wohl ihrer/s Angehörigen, der Partner muss helfen, helfen, helfen, dass alles klappt. Am besten gleich seinen Beruf kündigen und nur noch Hausfrau/-mann sein für den/die Partner/in. So geht das nicht!

Helfen, dass du dich besser abgrenzen kannst gegenüber deine/r Partner*in und seiner/ihrer Familie kann dieses Buch der Paartherapeutin Ankha Haucke: „Soforthilfe für die Paarbeziehung. Die häufigsten Probleme und wie man mit ihnen umgeht“, das vor wenigen Wochen beim Verlag Vandenhoeck & Ruprecht erschienen ist. „Der Moment, in dem jemand auf seine Partnerschaft blickt und herausfinden will, was dort schiefläuft, ist der Augenblick für dieses Buch. In ihm finden sich die häufigsten Paarprobleme und Ideen dazu, wie man mit ihnen umgeht.“ Ein Buch, das helfen kann, das Glück zu bewahren oder wieder herzustellen.

www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com