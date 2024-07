BUCHTIPP: „Mama, warum lachen alle über mich?“

Expand brizzi bremse

Diskriminierungserfahrungen haben wir alle schon gemacht. Oft sucht #mensch dann die Schuld bei sich selbst, dabei sind es die anderen, die denken, dass Traditionen und Stereotypen um jeden Preis verteidigt werden müssen, die übergriffig sind.

Veränderungen provozieren, denn die starre Ordnung der Geschlechterrollen gibt Sicherheit. Doch vieles ist so starr eigentlich nicht (gewesen): Rosa war nicht immer nur für Mädchen, Rüschen auch für Jungs. Der Blogger Brizzi Bremse (geboren am 5. März 1999 in Lauingen an der Donau) veröffentlicht morgen sein Buch „Mama, warum lachen alle über mich?“, in dem er sich dem weiten Feld der Diskriminierung annimmt – es sei für alle Altersgruppen lesbar. „Neben meinen Erfahrungen mit Mobbing und Homophobie spreche ich darin auch über toxische Beziehungen, psychische, körperliche und sexualisierte Gewalt sowie das Coming-out vor meinen Freund*innen und meiner Familie“, so der Autor aus Jettingen-Scheppach (Bayern). Das über 60 Seiten dicke Buch gibt es unter www.mama-warum.de zu kaufen, ein Teil des Erlöses kommt gemeinnützigen Organisationen zugute.

Wir sind auch auf Instagram: