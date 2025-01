Der äußere Nachbar der Erde

× Erweitern Bild: „The War of the Worlds“ 1953, Imaged by Heritage Auctions, ha.com Science-Fiction Unzählige Bücher und Filme beschäftigen sich mit dem „Roten Planeten“

„Beam me to the stars / Beam me up to Mars“ – das sang in den 1990ern äußerst erfolgreich eine Band aus Österreich namens Edelweiss. Aber der „Rote Planet“ inspiriert schon länger, seit Jahrhunderten. Erstmals wurde er bei den Römer*innen der Antike so richtig prominent.

Die nahmen den Runden in die römische Mythologie auf und benannten ihn nach dem Kriegsgott Mars. Und vor allem im 20. Jahrhundert gab es kaum Science-Fiction-Bücher oder -Filme, die ihn nicht zum Thema hatten. Nun gibt es den prächtigen Bildband „Mars. Photographs from the NASA Archives“, der das 60. Jubiläum der ersten erfolgreichen Marsmission feiert. Dieses 340 Seiten starke Buch, erschienen beim TASCHEN Verlag aus Köln, erfreut mit wunderbaren Bildern, viel Kunst und viel Wissen.

× Erweitern Bild: Idee einer Landung, © NASA So könnte eine Landung aussehen ...

Der Bildband „Mars. Photographs from the NASA Archives“ feiere die „außergewöhnlichen Fortschritte der NASA“ und „lässt uns unsere Nachbarwelt besser verstehen als je zuvor“. Ein Schmuckstück sind sie beide, der Planet und dieses Buch.

× Erweitern Bild: „The Fantastic Worlds of Frank Frazetta“, Ausschnitt aus dem Buchcover, www.taschen.com The Fantastic Worlds of Frank Frazetta

Frank Frazetta gilt weltweit als einer der bedeutendsten Künstler der Genres Fantasy und Science-Fiction. Auch ihn inspirierte der „Rote Planet“, auch seine Kunst ist in diesem Buch. www.taschen.com

