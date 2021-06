Matthias Kaminskys „Lust for Life“

Irgendwie kommt einem „Lust for Life“ von Iggy Pop in den Sinn, wenn man das Buch von Matthias Kaminsky „Sie werden mich kennenlernen – Die Merkel kennt mich schon“ liest.

Geboren 1969, aufgewachsen zu Zeiten der Sowjetunion hinter der Mauer in Sachsen, Musik und Kunst waren seine Leidenschaft. 1990, das Jahr der Wiedervereinigung, es gibt nur noch ein Deutschland. Und einen „neuen“ Matthias, denn der Tätowierte wagt sein Coming-out. Queere Freiheit und die Herstellung der Einheit Deutschlands, versprochene „blühende Landschaften“ zumindest in Sachen Kultur und Schwulsein.

Es lockt das pulsierende Leben, die Partys, die pure Freude am Sein, das er nun voll auskostet. Schon seit 1984 hatte Matthias Kaminsky die Lizenz zum Schallplattenunterhalter, sein Vater fuhr ihn von Feten zu Sausen, später ist Kaminsky als DJs auf Partys und Raves gebucht. Die 1990er, eine endlose Party. Aber Kunst gehörte für ihn immer dazu! Jahre später ist er Creative Director des Berliner DDR-Museums, Eventorganisator für die Expo und Mitgründer von „Rave the Planet“, Seite an Seite mit Dr. Motte.