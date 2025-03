„Beneath the Steam“ – Männer in der Dusche

× Erweitern Foto: meatzine.com / Adrian Lourie

Der UK-Künstler und Body-Positivity-Aktivist Adrian Lourie erfreut mit einer neuen erotischen Veröffentlichung, den Drucken und dem Kunstheft „meat – Beneath the Steam“. Wir haben hier einige der Bilder daraus für dich.

Über das sexy Thema verrät der Künstler: „Ich habe immer Männer unter der Dusche fotografiert. Es ist intim und sexy, Männer zu sehen, die das Gefühl des Wassers auf ihrem Körper genießen.“ Und wir können nun daran teilhaben! Die neue Kunst ist als Box in limitierter Druck-Auflage mit 20 A5-Drucken und dem 20-seitigen Zine sowie auch als limitierte Zeitschrift erhältlich.

„meat“ vereint immer verschiedenste Männer aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsschichten und Berufsgruppen – und das völlig nackt. Die Bilder sprechen für sich: „meat“ setzt ein klares Zeichen für Body Positivity. Die Botschaft? Jeder Körper ist schön, du bist gut, so wie du bist. Ein sexy Statement gegen (Body-)Shaming in all seinen Formen!

