Boys, Bärte, Bäuche und auch Muskeln

× Erweitern Fotos: A. Lourie / www.meatzine.com

Foto: A. Lourie / www.meatzine.com

Der englische Fotograf Adrian Lourie wird sein „Baby“ meat beenden, dies tut er aber mit einer gehörigen Portion Erotik. Und wer weiß, ob es nicht eine Fortsetzung des Body-Positivity-Projekts gibt?!

„Es ist vielleicht das Ende der vierteljährlichen Ausgabe von meat, aber es gibt viele fleischige Dinge, auf die man sich im Jahr 2021 freuen kann“, verrät Adrian Lourie. „Ich werde zum Beispiel eine Spendenaktion für das geplante Buch starten ...“

Foto: A. Lourie / www.meatzine.com

Seine Jahresbilanz ist gar nicht so bitter, auch hat der Künstler Pläne für 2021: „Was war das für ein verrücktes Jahr. Wenn ich gewusst hätte, was alles passiert, hätte ich wahrscheinlich nicht beschlossen, dieses Jahr mit meat aufzuhören. Es hat mich während der langen Monate des Lockdowns gesund gehalten und ich habe es geliebt, Leute zu fotografieren, wenn möglich war“, so der Londoner. „Deshalb freue ich mich verraten zu können, dass ich nach Kerlen suche, die ich nächstes Jahr in das Buch aufnehmen kann. Also: Wenn du in der Nähe von London lebst, dann melde dich. Ich fotografiere dich, wenn es safe ist!“

Hier ist der Link zur digitalen Ausgabe: meat-digital, hier geht es zum Fotografen: www.facebook.com/adrianlourie