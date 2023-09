Ménage-à-trois in Brandenburg

× Erweitern Foto: Richard Kranzin

Richard Kranzin

Schwule Romantik in Schwarz-Weiß, sinnlich inszeniert mit analoger Fotografie im Duoton-Druck, das ist „The Three of Us“ von Richard Kranzin.

Der 160 Seiten starke Bildband soll im September bei Salzgeber Fotografie / ALBINO VERLAG erscheinen. Über 100 Bilder der drei in einem Waldsee badenden und sich am Ufer sonnenden Burschen versammelt das Buch, das als „deutlicher Kontrapunkt zur gegenwärtigen Omnipräsenz der digitalen Fotografie“ verstanden werden will.

So sagt es zumindest der Künstler dahinter, Richard Kranzin (Jahrgang 1990). Er nutzt das mitunter erbarmungslose Sonnenlicht im hitzegeplagten Brandenburg für seine äußerst erotischen Fotografien gekonnt aus, um mit dem Dürre-Sommer versöhnende Werke zu zaubern. Das Buch sei „eine nostalgische Feier jugendlicher Schönheit und ein Plädoyer für die vielfältigen Formen der Liebe“, so der herausgebende Verlag. Aber auch eine Anregung, achtsam zu leben, zu genießen und Natur zu schützen, denken wir. „The Three of Us“ ist Kranzins dritter Bildband und soll 59 Euro kosten.

× Erweitern Foto: Richard Kranzin