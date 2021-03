Die Architektur des Friedens

Michael O'Neill. On Yoga. The Architecture of Peace

Zugegeben, die Überschrift erinnert etwas an die DDR, macht aber Sinn und ist die Übersetzung des Buchtitels. Es geht um Yoga.

Das Buch von Michael O'Neill namens „On Yoga. The Architecture of Peace“ lässt einen tief und entspannt eintauchen in die Welt der asiatischen Entspannungskunst. Und die erlebt seit Zeiten von Überstunden im Homeoffice und immer neuen Lockdowns wieder einen regelrechten Hype.