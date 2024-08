Zwei Prachtbücher, die Hollywood ehren

× Erweitern Coverfoto des Marilyn-Monroe-Buchs: TI Gotham, Inc. © Life Picture Collection, Meredith Operations Corporation 1953

TASCHEN: „LIFE. Hollywood", Hardcover, 2 Bände im Schuber, 26.5 x 36.0 cm, 7.50 kg, 708 Seiten, 200 Euro

Die Traumfabrik in den USA steht für Weltstars, den Jetset, Blockbuster, Dekadenz, tragische Kriminalfälle und Glamour. Vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts waren die Studiobosse zarengleich am Wirken, konnten Schauspieler*innen aufbauen und auch verbannen.

Der Sehnsuchtsort begründete Weltkarrieren wie die von Judy Garland, Robert De Niro, Shirley MacLaine, Warren Beatty, Elizabeth Taylor, Tom Cruise und Marilyn Monroe. Immer ganz nah dran an den Stars waren die Fotograf*innen des Fotomagazins LIFE. Durch Fotos wie von diesen Künstler*innen wurden die Sterne der Filmindustrie zum Jetset, zur Projektionsfläche für „normale“ Menschen. Im Juli erscheinen in einer Box vereint die Bildbände „LIFE: HOLLYWOOD“ beim TASCHEN Verlag und lassen dich eintauchen in wilde Oscar-Nächte, Poolpartys und dem Glamour der 1950er- und 1960er-Jahre, der ganz großen Zeit Hollywoods, als die Filmindustrie half, die Sorgen nach dem Zweiten Weltkrieg zu verdrängen ... www.taschen.com

Coverfoto des Elizabeth-Taylor-Buchs: © Philippe Halsman / Magnum Photos / Agentur Focus 1948

