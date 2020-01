NACHGEFRAGT: 10 Jahre meat

× Erweitern meat

Wir chatteten mit dem Fotografen hinter dem Buch-, Kalender-, Magazin-, Party und Erotik-Konzept meat, das sich für Body Positivity und gegen Bodyshaming positioniert: Adrian Lourie.

Ein ganzes Jahrzehnt, was ist deine schönste Erinnerung?

Als damals die Leute wirklich begonnen haben, das Magazin auch zu kaufen. Es war aufregend, zu sehen, dass meine Sicht auf die Dinge und meine Standpunkte ankamen. Dass man sich dafür interessierte!

Es geht um Body Positivity, richtig? Ja, ich habe immer versucht, das Zine so vielfältig wie möglich zu halten. Natürlich gibt es muskulöse Typen, aber ich versuche, solche Typen auszusuchen, die wir alle in den Bars oder auf den Apps sehen – und für heiß halten. Jede Ausgabe ist im Grunde eine Ansammlung von Leuten, die wir vögeln oder vögeln wollen!

Was sind deine Pläne für 2020?

In diesem Jahr wird es natürlich vier neue Ausgaben geben. Die Letzte wird ziemlich speziell sein, aber ich denke noch darüber nach. Zudem arbeite ich auch an einem Buch, das hoffentlich im Herbst erscheinen wird. Es wird auch eine Ausstellung geben und eine riesige Party. Oh, und für 2021 wird es auch einen anderen Aktkalender geben, für den ich bereits rekrutiere.

