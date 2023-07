Naturburschen …

× Erweitern Foto: jungbauernkalender.at Jungbauernkalender Bastian aus Thüringen mit zerbrechlicher Fracht

Foto: jungbauernkalender.at Jungbauernkalender Beim Shooting mit Marcus und David aus Niederösterreich

So entsteht der beliebte Jungbauernkalender. In der Natur, auf den Höfen. Mit echten Bauern und Bäuerinnen (also wirklich in der Landwirtschaft tätigen Menschen) und manchmal mit Tieren.

Ende Juli steht das Jahr noch voll im Saft, aber eben auch schon über die Hälfte rum. So langsam kann #mensch sich also Gedanken machen, womit er seine Wände in Sachen Kalender schmückt. Wir empfehlen dir hiermit diesen Kalender, den „Jungbauernkalender 2024“, der ab Oktober zu haben ist.

Über das erotische Projekt verrät das Team dahinter auf der Homepage: „Der Kalender bietet einen etwas anderen Einblick in die anspruchsvolle und vielseitige Arbeit in der Landwirtschaft. Bestelle jetzt und lass dich von der einzigartigen Kombination aus rustikalem Charme und glamouröser Ästhetik verzaubern. In der Men-Edition werden 13 charmante junge Männer abgebildet.“ jungbauernkalender.at/shop

× Erweitern Foto: jungbauernkalender.at Jungbauernkalender David aus der Steiermark