Neues Buch über die Monroe

Norman Mailer. Bert Stern. Marilyn Monroe „Teach me tiger how to kiss you“, nein Emanzipation klingt anders

Im August jährt sich ihr Todestag zum 60. Mal. Der TASCHEN Verlag aus Köln ehrt die Schauspieler*in Marilyn Monroe mit einem Buch: „Norman Mailer. Bert Stern. Marilyn Monroe“.

Blondinen bevorzugt? Bis heute inspiriert die so tragisch gestorbene (ermordete?) Schauspielerin und Sängerin Marilyn Monroe (1. Juni 1926 – 5. August 1962) weltweit die Menschen und auch die Künstler der Community.

Und das, obwohl sie als platinblondes Busenwunder für das steht, was Frau und Queer heute ablehnen: Frauen als aufgebrezelte „Puppen“, die eher hauchen, denn sprechen, die sich benutzen lassen. Ein Sinnbild gesellschaftlichen Sexismen. Das hochwertige Buch ist eine Biografie von Norman Mailer, die zusammen mit den legendären Bildern von Bert Stern sicherlich ein Sammlerstück werden wird. Und eine schöne Würdigung einer Unterschätzten.

Zeitlebens haderte Marilyn Monroe mit ihrer Rolle als „Dummchen“ – spielte aber auch damit. Kennen könntest du Filme wie „Niagara“, „Das verflixte 7. Jahr“ und „Misfits – Nicht gesellschaftsfähig“ sowie Hits wie „Diamonds Are a Girl’s Best Friend“, „Teach Me Tiger“ und „I Wanna Be Loved by You“. www.taschen.com