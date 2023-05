Norman Foster – Collector‘s Edition

Foto: www.taschen.com Taschen_CE _Foster_Transformation_9.jpg

Der Kölner TASCHEN Verlag beglückt mit einem ganz besonderen Buch, das ein besonders schweres und dickes Geschenk werden könnte für Fans des Stararchitekten Norman Foster.

In den beiden Bildbänden verrät der am 1. Juni 1935 Geborene in seinen eigenen Worten alles Wichtige über die jeweils abgebildeten Projekte. Über 2000 Fotos und viele, viele Illustrationen zeigen das Œuvre des international gefeierten Architekten, etwa die Londoner Fußgänger-Hängebrücke Millennium Bridge oder den Apple Park im kalifornischen Silicon Valley.

TASCHEN: Norman Foster, Philip Jodidio „Networks / Works“, Hardcover, zwei Bände im Schuber, 30,8 x 39 cm, 9,74 kg, 1064 Seiten, Euro 350, auch erhältlich als Art Edition, limitiert auf 300 Exemplare mit einem signierten Kunstdruck einer Zeichnung Norman Fosters und einem maßgefertigten, zum Buchständer aufklappbaren Schuber, taschen.com