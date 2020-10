Ölmalerei von Patrick Bartsch

× Erweitern Bild: P. Bartsch „Tilda beim Teddy Award“ 2008

Patrick Bartsch

Der Maler ist in der deutschen Hauptstadt – und nicht nur da – bekannt wie ein bunter Hund. Geboren ist der Künstler aber im schönen Baden, in der grünen Stadt Freiburg. Gerade erschien ein Buch von dem Maler: „10 Jahre Patrick Bartsch in Öl auf Leinwand“, ein kostenloser Bildband mit einem Vorwort von Community-Stern Romy Haag.

„Seit 2003 halte ich das Geschehen in Berlin mit der Kamera fest, und seit 2011 interpretiere ich eigene Fotovorlagen in Öl auf Leinwand“, verriet uns der Wahlberliner via E-Mail. Wir fragten nach.

Bild: P. Bartsch „Boy mit Zunge“

Warum erscheint das Buch kostenlos, willst du kein Geld mehr verdienen?

Menschen einen einfachen Zugang zu meiner Kunst verschaffen! Darum geht es mir in erster Linie. Heutzutage mit Tablets, Laptops usw. lässt sich ein 186-Seiten-Buch wundervoll interaktiv betrachten.

Wo kann man dein Buch bekommen?

Ganz einfach kostenlos über meine Website www.patrickbartsch.com/buch10jahre.

Wie geht es dir gerade während der Pandemie?

Ich will das Beste aus der momentanen Situation machen! Wie schreibt die großartige Romy Haag so schön in ihrem wunderschönen Vorwort im Buch: „Künstler*innen sind systemrelevant!“ Solche Aussagen motivieren mich noch intensiver an neuer Kunst zu arbeiten.

*Interview: Michael Rädel

