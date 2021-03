Olivia Jones: „Mein schrilles Doppelleben“

× Erweitern Foto: M. Röer Erotik-Model Micaela Schäfer, Dragqueen Olivia Jones und DJane Giulia Siegel

Olivia Jones Ungeschminkt „Geschichten von Enttäuschungen, familiären Tragödien, von Armut, Liebe, Tod, Humor, Skandalen und Durchhaltevermögen“

Sie ist eine der bekanntesten Dragqueens Deutschlands, umflittert von Stars und Sternchen, Kiez-Wirtin, RTL-Star und Sat.1-Moderatorin. Ende April soll eine Biografie über die bunte Laute erscheinen: „Olivia Jones: Ungeschminkt – Mein schrilles Doppelleben“.

Das über 250 Seiten dicke Buch mit 60 Bildern, das am 21. April beim Rowohlt Verlag erscheinen soll, entstand zusammen mit Lena Obschinsky und verspricht jede Menge spannender Einblicke auf das sicherlich ungewöhnliche Leben der Reeperbahn-Größe, die spätestens seit ihrer Teilnahme an „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bundesweit bekannt wurde.

Und diese Prominenz auch nutzte, um sich gegen Rechts und für Queer einzusetzen. Und vor allem wurde sie zu einem queeren Vorbild in Sachen Mut und der Freude am bunten Leben in all seinen Facetten. Sie hat viel erlebt! Und viele getroffen: So kommen in dem Buch dann auch Weggefährt*innen wie TV-Legende Hella von Sinnen, Porno-Ikone Dolly Buster und auch Designer Guido Maria Kretschmer („Shopping Queen“) zu Wort.

Verstanden sich gut: Olivia Jones und Kylie Minogue

Über Olivia Jones

Die im November 1969 in Niedersachsen Geborene ist gern gesehener Talkgast, beliebte Moderatorin und auch mal Model für Marmeladenwerbung. Olivia Jones betreibt inzwischen mehrere verschiedene Läden auf der Großen Freiheit in Hamburg, veranstaltete vor Corona Reeperbahn-Rundgänge und Hafenfahrten. Ja, den Titel der Königin von St. Pauli trägt sie zu Recht. Gut zu wissen: Sie ist eine enge Freundin von Gloria Glamour.