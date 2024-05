Phil Dlab: „Nothing to Hide 3“

× Erweitern Foto: Phil Dlab

Akt-Kunst aus der Slowakei. Nun ist es fertig, das dritte Buch der populären und erotischen Bildbandreihe, die junge Männer in ländlicher Idylle oder vor weißen Wänden inszeniert.

Trotzdem sind es – bei aller Perfektion – keine unnahbaren Halbgötter. Es sind sympathische Kerls, die mit sich selbst im Reinen zu sein scheinen und selbstbewusst ihren Körper und ihr Leben genießen. Athletik, Testosteron, Erotik, Natürlichkeit und Selbstvertrauen in einem sinnlichen Rausch der Bilder. Phil Dlab formuliert das dann kurz und knackig so: „Ich zeige Jungs, die tun, was Jungs eben so tun, nur eben nackt.“ Wunderbar! Der 160 Seiten dicke Bildband erfreut mit über 170 Abbildungen und erscheint bei SALZGEBER.

