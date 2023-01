Pierre-Joseph Redouté „The Book of Flowers“

× Erweitern Bild: Pierre-Joseph Redouté

Wunderbare Blumen- und Blütenbilder von Pierre-Joseph Redouté, unvergängliche Kunst einer vergangenen Zeit, jetzt beim TASCHEN Verlag in einem Buch zu bekommen.

Dieser Maler hatte sehr, sehr prominente Fans, Josephine Bonaparte (1763 – 1814) etwa oder auch die französische Königin Marie-Antoinette (1755 – 1793). Der im damaligen Herzogtum Luxemburg geborene Maler lebte in einer Zeit mit einer der größten gesellschaftlichen Umwälzungen überhaupt, der Französischen Revolution und ihren Auswirkungen auf das gesamte gesellschaftliche Gefüge damals. Der Adel in Angst, die Herrscher*innen in Furcht und die Bevölkerung noch mehr geknechtet – schließlich galt es Unruhen in anderen Ländern zu unterbinden oder in gewalttätiger Rage gegen die herrschenden Personen.

Und ähnlich wie süße Popmusik in Zeiten großer wirtschaftlicher Umbrüche für den beruhigenden Gegenpol sorgt, so waren es damals die Blumenaquarelle des Wahl-Parisers. Exakte Gemälde der Schönheiten aus den Gärten, Gewächshäusern und der Natur, wissenschaftlich präzise und trotzdem kunstvoll. Das fasziniert bis heute so, dass #mensch fast der Geschichte Glauben schenken will, die besagt, dass ihn einst die spätere geköpfte französische Königin Marie-Antoinette nachts aufforderte, einen Kaktus zu malen. Pierre-Joseph Redouté (1759 – 1840) setzte all den bedrohlichen und chaotischen Umwälzungen der Zeit die Anmut seiner perfekt gezeichneten Blüten entgegen. www.taschen.com