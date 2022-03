Körperschmuck mit Botschaft „Queer Tattoo“

× Erweitern Foto: www.verlag-kettler.de Benjamin Wolbergs' „QUEER TATTOO“

Andrew Burford, Florian Rudolph, Benjamin Wolbergs und Brody Polinsky haben zusammen an einem ungewöhnlichen und sehr interessanten Buch zum Thema Tätowierungen gearbeitet. „Queer Tattoo“ ist beim Verlag Kettler erschienen, wir stellen es dir vor.

Schon fast seit Anbeginn der Menschheit veränderten, schmückten sich Menschen, indem sie Farbe in die Haut einbrachten. Sei es, um Familien- oder Gruppenzugehörigkeiten zu unterstreichen, um Kraft zu erlangen, um schöner zu sein oder auch, um Erlebtes, Überstandenes zu verarbeiten. Denkt man an Tätowierungen, so denkt man unter Umständen an Tribals der letzten Jahrtausendwende, an Schriftzüge wie LOVE oder auch BROT an Hipstern und natürlich an Matrosen, die sich mit barbusigen Damen mit oder ohne Fischschwanz schmücken. Es geht aber auch anders.

„Nicht zuletzt begünstigt durch die sozialen Medien, hat sich in den letzten Jahren eine junge und engagierte Szene etabliert, die sich dem sogenannten queeren Tattoo verschrieben hat. Diese spezielle, aber wachsende Community ist aus dem Wunsch heraus entstanden, mit den hierarchischen und patriarchalischen Strukturen des traditionellen Tätowierens zu brechen und sichere, tolerante und inklusive Räume zu schaffen, in denen queere, nicht binäre und Trans-Menschen mit individuellen Stilen und Techniken abseits des Mainstreams experimentieren können“, so Benjamin Wolbergs via E-Mail an uns.

Tätowierungen als Ausdruck des unangepassten Geists des Tragenden. „Zahlreiche Tattoo-Künstler*innen befreien sich in ihren Arbeiten von den destruktiven, heteronormativen und kapitalistischen Schönheitsnormen und lösen sich mit ihrer Bildsprache von der langen Tradition kultureller Aneignung in der traditionellen Tattoo-Szene. Ihre Entwürfe offenbaren einen einzigartigen und kreativen Sinn für queere Ikonografie.“ Das Buch „Queer Tattoo“ zeigt dir unterschiedlichste und vor allem auch mitunter sehr provokante Motive und nicht weniger ungewöhnlichen Menschen.

