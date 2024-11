Salt Lake City: Schwule Männer in der Kunst

Die neue Ausgabe des Magazins „Elska“ widmet sich den Männern aus Salt Lake City, der Hauptstadt des US-Bundesstaates Utah.

Das (auch) erotische Magazin-Projekt will für Sichtbarkeit der LGBTIQ*-Community sorgen und „echte“ Männer vorstellen, keine Models.

„Ich habe schon viele Jahre lang mit dem Gedanken gespielt, in Salt Lake City eine Ausgabe zu machen, aber es war schwierig, die möglichen Vor- und Nachteile abzuwägen“, so „Elska“-Redakteur und Chef-Fotograf Liam Campbell via E-Mail an uns. „Einerseits wäre es eine hervorragende Gelegenheit, zu zeigen, wie das Leben schwuler Utahner aussieht, andererseits befürchtete ich, dass zu viele potenzielle Leser erotische Bilder junger Mormonen erwarten würden – und ich die dann enttäusche!“ Nun, das neue Magazin enttäuscht nicht, es ist schwule Kunst und ganz wunderbar. www.elskamagazine.com

Wir sind auch auf Instagram: