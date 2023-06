Queeres Leben ab 1950

×

Foto: Mercury / Universal Music / Philips Dusty Springfield: Dass sie Frauen liebte, führte letztendlich zum Karriereknick in den USA, für Queers wurde sie zur Ikone

Foto: www.carlsen.de Cartoonistin Kate Charlesworth

Die britische Illustratorin und Cartoonistin Kate Charlesworth ist bei der 2023er-Ausgabe des „Comicfestivals Hamburg“ am Valentinskamp dabei.

Hier stellt sie ihr neustes Werk vor, „UNITED QUEERDOM“. Eine Graphic Memoir, ein autobiografischer Comic, die Geschichte eines bewegten lesbischen Lebens. Und die Geschichte der queeren Community ab Mitte des 20. Jahrhunderts.

Jugend und Coming-out, Selbstfindung in der Kunst und als queere Aktivistin. „Mit facettenreichen Zeichnungen voller Referenzen und viel Humor macht Charlesworth nicht nur ihre eigene Geschichte, sondern auch die Herausforderungen und Durchbrüche der queeren Szene und ihrer Persönlichkeiten sichtbar: Dusty Springfield, David Bowie und Billie Jean King sind nur einige der schillernden Figuren, die Charlesworth‘ Leben und ihre Graphic Novel prägen“, so der herausgebende Verlag dazu. Die queere Künstlerin Jahrgang 1950 präsentiert hier beim „Comicfestival Hamburg“ ihr bei CARLSEN erschienenes Buch unter anderem am 28. September ab 20 Uhr bei der Vernissage im Gespräch mit Andrea Heinze. Geöffnet ist das „Comicfestival Hamburg“ am Samstag von 12 bis 18 Uhr, ebenso am Sonntag, den 1. Oktober.

28.9. – 1.10., „Comicfestival Hamburg“, Raum linksrechts, Valentinskamp 37, Hamburg, comicfestivalhamburg.de, www.carlsen.de

Über Dusty Springfield: Die am 1939 in Hampstead, London geborene, 1999 verstorbene Künstlerin ist eine der wenigen queeren Sängerinnen, die vier Jahrzehnte lang Erfolg hatten. Sei es in den 1960ern mit Hits wie „You Don't Have to Say You Love Me“, „The Look of Love“ sowie „I Only Want to Be with You“ und „Son of a Preacher Man“, in den 1970ern mit „How Can I Be Sure?“ oder in den 1980ern und frühen 1990ern zusammen mit und produziert von den Pet Shop Boys („In Private“, „What Have I Done to Deserve This?“, ...). Ihre Liebe zu Frauen war in den 1960ern ein Skandal und sorgte wohl in den USA für einen Karriereknick. Ihre Musik ist unvergessen. www.dustyspringfield.co.uk

