Ready Steady Go – Ralf König

Ralf König „Lest Comics, kauft Comics, vor allem meine (har har)! Bleibt steif oder geschmeidig! Verliert nicht den Humor! An den lohnt es sich nämlich zunehmend zu klammern. Lasst bloss den Humor nicht entwischen!" Ralf König

Ralf König

Einer unserer liebsten und zweifelsohne einer von Deutschlands erfolgreichsten Comicbuchautoren und -zeichner, Ralf König, ist nun bei Steady.

Die Gründe verriet er sogleich beim Start auf der Homepage, wir zitieren: „Ich habe mich lange geziert, mich hier bei Steady einzutragen – ist ein bisschen wie ‚Haste mal’n Euro?‘ Aber Kollege Joscha Sauer riet mir dringend zu und Comedian Markus Barth erzählte mir neulich von einer Unterstützerin, die ihm sagte, das wäre so, als würde sie 'ihrem' Künstler jeden Monat kurz einen Kaffee spendieren. Ok, so gesehen ... Gut, hier bin ich. Und wer das möchte, kann mich oder vielmehr den Output meiner Comics triggern, nicht nur mit Applaus in den Kommentarleisten, auch mit mal'm versinnbildlichen Kaffee. Macht man heutzutage so, wird mir versichert.“

Ralf König

Und ihm sei seine Unabhängigkeit wichtig: „Seit dem ersten Corona Lockdown nutze ich ganz unerwartet die Reichweite des www. und postete inzwischen bereits in der vierten ‚Staffel’ monatelang täglich auf Facebook und Instagram kleine Strips mit ‚KONRAD & PAUL’. Fatalerweise gab es am 25.3.23 einen Hackerangriff auf meinen Facebookaccount und das zehn Jahre alte Profil mit Zigtausend Followern ist perdü. Nun bin ich zwar wieder anwesend, aber fange mit 'Freunde finden' von vorn an. Tatsächlich sprechen mir viele Leser und Leserinnen zu, die morgens den Laptop oder das Handy einschalten und es geil finden, den Tag mal erst mit KONRAD UND PAUL zu beginnen und nicht mit Friedrich Merz, Klimawandel und Putin. Das freut. (…) Steady erlaubt mir Entspannung und Luft für Ideen, die vielleicht für eine breite Masse zu schräg wären. Oder zu porno, zu derb, zu was auch immer. Ich bin von den alten kinky Underground-Comix geprägt und finde, Comiczeichnen ist immer noch ein bisschen Rock ’n’ Roll. So richtig würdevoll mag ich nicht altern, da darf noch was kommen. Und wer dabei sein will, kann jetzt den Stinkefinger heben und ohne schlechtes Gewissen weiter gratis online lesen, aber meine Bücher kaufen … und/oder eben diese Steady-Möglichkeit erwägen.“

Du kannst Ralf König auf Steady monatlich unterstützen und so queere Kultur und schwulen Spaß fördern. Gutes tun und dabei kichern! Schau mal hier: steadyhq.com/de/ralf-koenig

