„Red Hot Roadtrip“ für 2026

× Erweitern Foto: Thomas Knights / www.redhot100.com / @thomasknights

Nach dem großen Erfolg von „Red Hot Fire Island“ (wir berichteten) geht die Kultmarke mit ihrem bisher mutigsten Projekt an den Start: mit dem Kalender & dem begleitenden Film „Red Hot Roadtrip“.

Für den 2026-Wandschmuck zieht es die rothaarigen Models auf eine bildgewaltige Reise quer durch Amerika – entlang endloser Highways, vorbei an glühenden Wüstenlandschaften und durch neonbeleuchtete Zwischenstopps, inspiriert vom Charme des 20. Jahrhunderts. Natürlich mit coolen Schnauzbärten und sexy behaarten Hintern. In zwölf von Erotik strotzenden Aktfotografien, wie immer meisterhaft eingefangen vom international gefeierten Fotografen Thomas Knights, zeigt der neue Kalender eine klasse Besetzung charismatischer, rothaariger Männer – ungefiltert, kraftvoll und nackt! Jedes Bild ist Teil einer Geschichte, des Roadtrips. Ob flüchtige Begegnungen in Motels oder dramatische Wüstenpanoramen: Jede Aufnahme erzählt eine eigene Geschichte voller Erotik, Abenteuer und Freiheit. So geht schwule Erotik!

Das Design des hochwertigen A3-Wandkalenders – insgesamt 14 Seiten – präsentiert sich in einem modernen, markanten Look: auffällig, provokant und kompromisslos ästhetisch. „Red Hot Roadtrip 2026“ führt die Mission von Red Hot konsequent fort – Stereotype hinterfragen, Diversität feiern (im Film ist auch eine Dragqueen dabei) und die Grenzen klassischer Männerfotografie verschieben.

Gut zu wissen: Der Kalender wurde über Kickstarter finanziert – mit durchschlagendem Erfolg: Bereits nach 48 Stunden wurde das Finanzierungsziel deutlich übertroffen. Damit sichert sich „Red Hot Roadtrip“ seinen Platz als eine der aufregendsten und begehrtesten Veröffentlichungen der „Red Hot“-Serie. Ein Muss für Fans erotischer Fotografie im Stil von Bob Mizer und eben Red Hot. www.redhot100.com, www.thomasknights.com

