Bald da?! „Red Hot X – A Nude Male Art Book“

Der Fotograf Thomas Knights präsentiert sein neustes Buchprojekt anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von Red Hot.

Einmal mehr grandiose Aufnahmen schöner Männer mit roten Haaren in spannenden Kulissen. Nur Rothaarige? Ja. Und drauf kommt es an, denn das 2013 gestartete Body-Positivity-Projekt will die oft gedissten Rothaarigen erotisch inszenieren. Und dies gelingt natürlich vorzüglich.

Das Buch „Red Hot X – A Nude Male Art Book“ könnte schon bald erscheinen, auf Kickstarter kam schon jede Menge Geld für den guten und erotischen Kunstzweck zusammen. Trotzdem kannst du noch spenden: www.kickstarter.com/projects/redhot. Viel hilft viel!

Im Interview verriet uns der queere Künstler dazu einmal: „Red Hot feiert die Einzigartigkeit ungebräunter und heller Haut, die Schönheit von Sommersprossen und von roten Haaren. Und das übrigens auch bei Farbigen! Für uns ist das ein weiterer Schritt gegen gesellschaftliche Normen anzugehen. Sei stolz darauf, dass du so bist, wie du bist. Man muss sich für nichts schämen.“ Schöne Bilder und ein schöner Gedanke. www.redhot100.com

