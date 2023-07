„Red Hot X“ – der Herbst wird sexy

× Erweitern Foto: Thomas Knights / www.redhot100.com

Nach sieben Jahre Pause erblickt Ende des Jahres endlich wieder ein neues Buch aus dem Hause Thomas Knights das Licht der Welt: „Red Hot X“.

Im von so vielen gefürchteten November soll der neue Bildband von Red Hot erscheinen. Grandiose Bilder voller Homoerotik, mann-männlicher Interaktionen und Muskeln. Und einer Message: Body Positivity.

In „Red Hot X“ posieren alle Nacktmodelle unzensiert und erotisch, aber nie platt-pornografisch. Gekonnt spielt der Fotograf Thomas Knights mit dem einfallenden Licht, den muskulösen Körpern der Männer, den Gesichtern seiner auf der ganzen Welt gefundenen Models, die alle eine Gemeinsamkeit haben: rote Haare.

Vor zehn Jahren (wir gratulieren zum Jubiläum!) startete das Projekt Red Hot, um Rothaarigen Selbstbewusstsein zu geben. Nun, das ist geglückt, zumindest auf dem Buch- und Fotomarkt. Gruppen- oder Einzelfotos, die sehr sinnlich sind, die aber nie versteckt werden müssen. Dieses limitierte Coffee Table Book kann offen liegen bleiben, wenn Handwerker*innen kommen oder überraschender Besuch reinplatzt. Und „Red Hot X“ ist wahrlich ein tolles Geschenk für Freund*innen erotischer Kunst.

Wichtig zu wissen: Ein Teil des Erlöses geht an die Elton John AIDS Foundation, die helfen will, Infektionen zu verhindern, Stigmatisierung zu bekämpfen und die am stärksten von HIV betroffenen Gruppen auf der ganzen Welt mit Liebe, Mitgefühl und Würde zu behandeln. www.redhot100.com