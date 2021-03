Vereint in #KUNST: Peter Lindbergh, Tina und Azzedine Alaïa

×

× Erweitern Foto: Azzedine Alaïa, Maria Johnson und Peter Lindbergh, Paris, 1984

Vereint in #KUNST: Peter Lindbergh und Azzedine Alaïa

„Azzedine Alaïa“ aus dem Hause Peter Lindbergh ist eine elegante und vor allem spannende Reise in eine Zeit vor Corona. Ikonen wie Tina Turner und natürlich die Mode des tunesischstämmigen Pariser Modedesigners Azzedine Alaïa (1935 – 2017) vereint in einem prallen Bildband.

Die Modewelt nimmt ihre Inspiration auch aus der Musik von einflussreichen Künstler*innen wie Madonna und Tina Turner, diese wiederum brauchen avantgardistische Kreationen, um ihr Image, ihre Kunst zu transportieren. Und beide brauchen talentierte Fotografen wie Peter Lindbergh (1944 – 2019). Eine Ménage-à-trois, die für alle Seiten Gutes bewirkt.

Ein Blick ins Buch, Azzedine Alaïa & Tina Turner, Paris, 1989, © Peter Lindbergh (courtesy Peter Lindbergh Foundation, Paris)

Und wir, die Fans kommen in den Genuss solcher Bilder, wie sie dieses im April beim Kölner TASCHEN Verlag erscheinende Buch auf 240 Seiten versammelt. „Azzedine Alaïa“ feiert die Vorliebe beider Künstler für Einfarbigkeit, bei Lindbergh war es die Farbe Schwarz in der Fotografie, bei Alaïa konnte es auch mal ein Anzug ganz in Silber sein. Und beide feierten mit Models wie Naomi Campbell auch die Weiblichkeit an sich.

„Frauen sind offener, mutiger, haben stärkere Nerven und nehmen im Vergleich zu Männern mehr Risiken in Kauf. Ich betrachte sie als das, was sie wirklich sind, vielleicht ist es das, was sie dazu bringt, sich mir hinzugeben“, so Peter Lindbergh.

„Ich wollte immer freie Frauen. Ich hoffe, dass meine Kleider ihnen diese Leichtigkeit verleihen. Das schönste Kompliment, das ich jemals erhalten habe, war, als sie mich anblickten und sagten: ‚Ich fühle mich frei‘“, so einst Azzedine Alaïa. Ein inspirierendes Buch, eine kunstvolle Verbeugung vor den Menschen.

Peter Lindbergh „Azzedine Alaïa“, Hardcover, 24 x 32,7 cm, 1,41 kg, 240 Seiten, 60 Euro, TASCHEN Verlag, www.taschen.com

Dieses Jahr feierte der HBO-Dokumentarfilm „TINA“ bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin, der Berlinale, seine Weltpremiere, bald ist er als Stream zu sehen.