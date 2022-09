Romain Bergers Buch: Es Kommt

× Erweitern Foto: Romain Berger „Tu les aimes mes fesses?“

Der französische Künstler und all seine Fans haben Grund zur Freude. Ende September erscheint sein Buch „Life’s a Cabaret“. Und das versammelt erotische queere Kunst in wunderbarer Manier. Frivole Salonkunst möchte man fast schreiben.

„,Life's a Cabaret' ist ein 84-seitiges Fotobuch mit all meinen Kreationen seit 2018. Es gibt eine signierte und eine unsignierte Ausgabe, die zum Verkauf angeboten werden. Herausgegeben wird das Buch von MenOnPaperArt, einem britischen Verlag, und kann derzeit im Shop des Verlags vorbestellt werden, um ab dem 26. September nach Hause geliefert zu werden. Das Bild ,Give Them Some Brioche‘ entstand mit einer Dragqueen aus der französischen Version von ,RuPaul’s Drag Race‘.“ Großartig, sinnlich, kitschig, wunderbar.

„Les vestiaires"

„Sex on the Fire"

Über Romain Berger: Der am 22. April 1988 geborene Künstler aus Rennes, Frankreich erfreut seine stetig wachsende internationale Fangemeinde mit praller Sexualität, Kitsch, Kunst, queere Ästhetik und Pomp. Manche der Kunstwerke von Romain Berger erinnern an barocke Theaterkulissen, an Szenen von John-Waters-Filmen, die Werke von David LaChapelle, James Bidgood, Bob Mizer, Pierre et Gilles oder auch an Clips von Army of Lovers. „Als offen queerer Künstler versuche ich auf meine Art den Geist zu erweitern, indem ich Männer zeige und sie sexualisiere. Ich greife gerne die Stereotypen der schwulen Kultur auf, die ich aber umlenke, um diese Welt ins Licht zu rücken, das, was besser als auch das, was schlechter ist (Einsamkeit, Oberflächlichkeit, Überkonsum, Gewalt, Sucht, Sex, Politik ...) zu zeigen. Meine Charaktere sind marginalisiert, ausgeschlossen oder diskriminiert (Schwule, Frauen, Transgender, Dragqueens ...).“ www.romainberger-photography.com