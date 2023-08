🐄🇨🇭Schweizer Bauernburschen für DICH

× Erweitern Foto: Calendaria AG 290122_BK_Boys_24.indd

Inszeniert wurden die Models des „Schweizer Bauernkalenders 2024“, anders als beim „Jungbauernkalender“ aus Österreich musste sie keine Bauern sein, wohl aber einen Bezug zur Landwirtschaft haben, im Kanton Obwalden unweit vom Wallfahrtsort „Flüeli Ranft“.

Den erotischen Wandschmuck gibt es in einer Frauen- und Männerversion. Wir haben hier Bilder der maskulinen Ausgabe für dich. Und die präsentiert dir Kerls aus allen Teilen der Schweiz. „Es freut uns sehr, dass im neuen Kalender auch die französisch sprechende Schweiz vertreten ist. Wir erhoffen uns dadurch natürlich auch, dass wir so die Bekanntheit des Bauernkalenders in der Westschweiz steigern können. Es wäre erfreulich, wenn künftig jedes Jahr andere Sprachregionen im Bauernkalender vertreten wären“, so die Projektleiterin Daniela Mayer via E-Mail über den neuen Kalender, der auch in Deutschland seine Fans finden wird. „Wir sind davon überzeugt, dass der Schweizer Bauernkalender für Jedermann und Jederfrau ist. Die Bilder sind freizügig, aber dennoch sehr sinnlich, attraktiv und hochwertig und einfach eine Augenweide!“ www.bauernkalender.ch