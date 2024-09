× Erweitern Foto: Calendaria AG Schweizer Bauernkalender

Expand Foto: M. Rädel Bodensee, Alpen, Sommer Die Schweiz ist schön!

Da ist er, der „Schweizer Bauernkalender – Boys 2025“! Und hier bekommst du echte „Schwiizer“, denn: „Die abgebildeten Models im Schweizer Bauernkalender Boys müssen zwingend mit der schweizerischen Landwirtschaft in Verbindung stehen und in der Schweiz wohnhaft sein.“

Expand Schweizer Bauernkalender

So sind die Bedingungen, so ist es gut. Denn Models oder gar KI-Kunstwerke, die bekommt #mensch überall. Originale aus dem Alpenland nur hier. Den Kalender gibt es natürlich auch in einer Version mit Frauen, wir widmen uns hier aber der Männer-Ausgabe. Der hochwertige Kalender für 2025 erfreut mit erotischer Fotografie, die aber auch Lust macht, wieder einmal in der Natur umherzustreifen. Oder wieder in die schöne Schweiz zu reisen! Kurzum: ein sexy Wandschmuck, der dich kurz vom Alltag abschalten lässt. Für 2026 kann #mensch sich übrigens schon bewerben! www.bauernkalender.ch

