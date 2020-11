Schwudenten, Coming-out und Big Jim

Der neue Roman von Rainer Vollath hat das Zeug dazu, den Leser gut zu unterhalten und bestens durch den dunklen und leider von Corona geprägten Winter zu bringen.

Wenn der Alltag zu belastend wird, dann hilft lesen. Und besonders Romane, die so ungewöhnlich und queer sind wie dieser aktuelle des Autors aus Bayern.

In der autobiografischen (!) Coming-of-Age-Geschichte „Erinnerung an eine Unsichtbare“ erzählt der auch malende Autor von Matthias, der sein Coming-out auf dem Land hat, später in München und auch in Paris lebt. An seiner Seite: die magersüchtige Sandrine, die ihm wichtig ist, die er aber, im Gegensatz zu der Puppe Big Jim, unsexy findet.