BUCHPROJEKT: Schwule Autoren und Künstler gesucht

Joko Koma Ein Bild aus einer der vergangenen Ausgaben von „Mein schwules Auge"

Zu sehen sind @linschputt und @leroynox_

Die beiden Herausgeber Rinaldo Hopf und Johnny Abbate planen im Frühjahr 2025 ein neues Werk aus der Buchreihe „Mein schwules Auge“ zu veröffentlichen. Dafür suchen die beiden Künstler noch nach Kunstwerken – und nach Menschen, die bereit sind, mitzumachen.

Doch bevor #mensch sich dem kommenden „Jahrbuch der schwulen Erotik“ zuwendet, muss kurz zurückgeschaut werden: Fedya Ili ist nun nicht mehr dabei, dafür eben Johnny Abbate. Und natürlich weiterhin (und wie von Anfang an) Mastermind Rinaldo Hopf. Der Freiburger Wahlberliner verrät dazu auf der Homepage mygayeye.com: „Polarisierung, Stress und Unsicherheit der augenblicklichen Weltlage können Beziehungen stark belasten und das gilt natürlich auch für unsere queere Community. Deshalb wollen wir uns in unserem nächsten Band auf alle möglichen Formen von erotischer Verbindung und Stärkung konzentrieren. Themen könnten sein: Leidenschaftliche Begegnungen inmitten von Konflikten – intime Darstellungen von Begierde in Zeiten des Aufruhrs – Sexual Healing – Ist der Militärfetisch noch zeitgemäß? – Intime Solidarität – Erotische Kunst, die Liebe als Quelle von Stärke und Optimismus darstellt – Pornografische Zärtlichkeit – Verbindendes trotz unterschiedlicher Herkunft, Interessen und Lebensweise.“

Norbert Bisky machte auch schon mit

Was können Interessierte also einreichen? „Gemälde, Zeichnungen oder Fotos, Essays, Gedichte oder Kurzgeschichten“, so das Künstlerduo. „Der gemeinsame Nenner sollte die Auseinandersetzung mit schwuler Erotik und Sexualität sein. Ob dies explizit pornografisch oder eher ästhetisch, ob politisch, satirisch oder poetisch geschieht, ist jedem einzelnen überlassen.“ Die Deadline für „Mein schwules Auge / My Gay Eye #21 – LOVE, NOT WAR“ ist der 31. Oktober 2024, deine Kunst kannst du hier einreichen: www.mygayeye.com/formmsa24. Wir drücken allen, die mitmachen, die Daumen!

